Mais 13 mortos nos protestos contra o Governo no Iraque

Pelo menos 13 pessoas foram mortas na cidade de Nasiriya, quando os protestos contra o Governo foram reprimidos pela polícia que disparou contra os manifestantes.

Outras 70 pessoas ficaram com ferimentos de balas e devido ao gás lacrimogéneo disparado contra os que bloqueavam duas pontes.

Os iraquianos estão nas ruas para exigirem o fim da corrupção, empregos e melhores serviços públicos.

Por ordem do primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi, foi criado uma “célula de crise” nas Forças Armadas para lidar com os protestos. "Alguns comandantes militares foram nomeados para esta unidade com o objectivo de dirigirem e controlarem todas as forças se segurança e militares e assistirem o Governo na sua missão”, diz uma nota das Forças Armadas citada pela BBC.

Em Nasiriya, depois dos disparos, a multidão avançou contra a polícia e, segundo relatos recolhidos pela BBC, manifestantes “perseguiam polícias pelas ruas e becos”.

Além de se manifestarem contra o Governo, os cidadãos estão também a insurgir-se contra a influência crescente do Irão nos assuntos internos do país. Na quarta-feira, o consulado iraniano em Najaf foi atacado.

Os manifestantes acusam o Irão de cumplicidade na corrupção que grassa entre a elite que governa o país e no fracasso da governação.