Rui Moreira escreve ao MAI para reivindicar mais segurança e meios para a PSP

As fotografias e vídeos começaram a circular nas redes sociais durante o dia de ontem. As cenas de pancadaria repetiram-se por várias ruas do Porto e outras cidades do Norte, aparentemente protagonizadas por adeptos de clubes estrangeiros de futebol. Na manhã desta quinta-feira, a Câmara do Porto emitiu um comunicado mostrando a sua preocupação com os acontecimentos e dando (novamente) um murro na mesa. Falando da “incapacidade ou falta de vontade política do Ministério da Administração Interna para encarar de frente o problema”, Rui Moreira mostrou desagrado com a falta de segurança na cidade e reivindicou mais meios para a Polícia de Segurança Pública (PSP). É preciso “melhor enquadramento legal”, diz, e que o Governo “abandone o negacionismo em que caiu sobre esta matéria”.

O presidente da autarquia, refere o comunicado, começou por transmitir a sua “preocupação” ao Comando Metropolitano do Porto da PSP, referindo desacatos provocados por adeptos estrangeiros de futebol que vieram ao Norte do país assistir a jogos das competições europeias. Esta noite, o Sp. Braga enfrenta o Wolverhampton, de Inglaterra, e o Vitória de Guimarães bate-se com o Standard Liège, da Bélgica. Os confrontos no Porto terão acontecido entre adeptos destes dois clubes.

A PSP chegou a disparar balas de borracha para dispersar os ingleses e belgas, adiantou o Jornal de Notícias, e um adepto terá sofrido ferimentos ligeiros, o que o levou ao Hospital de Santo António. Os confrontos terão começado na zona da Ribeira e subido pela Rua das Flores, Praça da Liberdade e zona da movida. Por causa da insegurança, o bar Tendinha dos Clérigos fechou mesmo as portas esta madrugada, aconselhando, na sua página do Facebook, “o máximo de cuidado para todos os que vão andar pela baixa do Porto”. O PÚBLICO tentou contactar a PSP, mas sem sucesso até ao momento.

Rui Moreira considera “inaceitável e muito preocupante que o Ministério da Administração Interna tenha perdido a capacidade de intervir na manutenção da ordem pública no País” e recorda que esse papel não cabe à Polícia Municipal, a menos que um requerimento da PSP peça essa intervenção em situações excepcionais, algo que “nunca aconteceu”.

Depois do desagrado manifestado pelo autarca pela insegurança causada pelo “tráfico de droga e ocupação abusiva da via pública para esse efeito”, Moreira vem juntar à amálgama outras situações que “não podem ser deixadas sem intervenção policial e, sobretudo, não podem ganhar proporção por ausência evidente de patrulhamento suficiente”.

Os repetidos pedidos de reforço dos meios policias não tiveram, até agora, “qualquer acção visível por parte do Ministério da Administração Interna, que invoca estudos indicando a diminuição da criminalidade no país para não aceitar investir na sua segurança”. Mas para Rui Moreira, o que conta é a “percepção da falta de segurança” e essa, disse já em diversas circunstâncias, tem vindo a diminuir.

Falando numa perda de “cerca de 12%” do efectivo da PSP no Porto, e da expectável “contínua diminuição por falta de formação de novos agentes no país”, o autarca recorda que o município assumiu já parte deste problema, com a doação de dez veículos da Polícia Municipal à PSP, a disponibilidade para pagar policiamento gratificado em zonas críticas e a compra de câmaras de videovigilância que, sendo um investimento destinado ao controlo do tráfego, Rui Moreira já disse estarem disponíveis para uso da PSP.

A alegada falta de meios não parece, no entanto, ter fim à vista. Como o PÚBLICO noticiou esta quinta-feira, o Orçamento do Estado só deverá prever um aumento de um por cento para a Administração Interna, quando o ministro Eduardo Cabrita pedia 5%, para responder às reivindicações sindicais e esvaziar o Movimento Zero.