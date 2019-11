“Trump Balboa”: um Presidente que acredita que não pode ser derrotado?

Ainda não tinha sido eleito e Donald Trump fazia furor nas redes sociais com os seus comentários, críticas e demais intervenções. Sobretudo no Twitter. Ainda assim, o Presidente dos EUA consegue surpreender, como aconteceu nesta quarta-feira, quando publicou nas suas contas no Twitter e no Instagram uma fotomontagem: no corpo do actor Sylvester Stallone está o rosto do governante.

A montagem foi feita a partir da imagem oficial do filme Rocky III – O desafio supremo, de 1982, e mostra o Presidente com uma expressão séria e com o cabelo bem penteado, no corpo da personagem que, na saga Rocky é um lutador de boxe, um herói sempre à procura de justiça e vingança.

A publicação de Trump gerou não só reacções nas redes sociais, contando com mais de 600 mil “gostos” e 130 mil comentários, mas também levou a que muitos questionassem a decisão do Presidente em partilhá-la, sobretudo numa altura em que está sob escrutínio, já que está a decorrer o processo de impeachment. Donald Trump não fez qualquer descrição debaixo da imagem por isso, não se sabe porque a terá publicado.

Por exemplo, o comediante Nick Pappas, no Twitter, reagiu, dizendo que “está tudo errado”. Afinal, “Rocky derrotou a Rússia – Trump continua a dar-lhes vitórias”, cita o The Guardian.

Depois desta publicação, o governante fez mais posts, entre eles um com os resultados das sondagens que, por sinal, lhe estavam favoráveis.