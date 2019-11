Gonçalo Gil Mata. Da importância do foco ao papel do inconsciente na gestão do tempo

O convidado desta semana no programa Quarenta e Cinco Graus, conduzido por José Maria Pimentel, é o coach Gonçalo Gil Mata, que colabora com pessoas e com organizações para aumentar o desempenho de indivíduos e grupos. Isto leva-o a explorar várias frentes, da produtividade à motivação, passando pela liderança e a comunicação entre pessoas.

Um aspecto particularmente importante da produtividade (que nos é familiar a todos) é a dificuldade em gerir o nosso tempo, isto é, em conseguir fazer tudo o que queremos fazer sem, ao mesmo tempo, pagar o preço em stress.

O mote para conversa é o seu último livro, Ainda não tive tempo, onde Gonçalo Gil Mata escerve sobre como compreender melhor a nossa mente e, com isso, não apenas pôr a nu os obstáculos que podem estar a impedir-nos de gerir melhor o nosso tempo, mas também (porque nunca conseguiremos fazer tudo) ser capaz de distinguir entre o que queremos realmente fazer e aquilo que não nos vai propriamente realizar.

