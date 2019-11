Portugal volta a conquistar o “óscar” de melhor destino turístico do mundo

Nem Brasil, Dubai, Índia, Grécia, Estados Unidos ou a vizinha Espanha. Entre mais de duas dezenas de países candidatos, a vitória foi para Portugal, que renova assim o título de melhor destino turístico do mundo. É o terceiro ano consecutivo que o país vence os World Travel Awards, cuja gala final mundial se realizou esta quinta-feira em Mascate, Omã.

Considerados os “óscares” do turismo, a cerimónia garantiu mais de uma dezena de prémios a Portugal, entre galardões para Lisboa (melhor destino de escapadelas urbanas do mundo), Madeira (melhor destino insular), Passadiços do Paiva (melhor atracção turística de aventura) ou, entre outros, Sintra - via Parques de Sintra, que gere o património do concelho, distinguida como a melhor empresa do mundo em conservação.

O Turismo de Portugal também é o melhor entre os organismos oficiais de turismo do mundo (e também pelo terceiro ano consecutivo), um sinal claro da aposta da entidade neste certame. A vitória foi dedicada pelo presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo aos colaboradores “por saberem liderar o turismo do futuro e mostrarem-se à altura deste desafio que é afirmar Portugal como destino turístico de excelência”.

Entre mais de uma dezena de premiados em Portugal, contam-se vários hotéis e empresas, como a portuguesa Amazing Evolution, considerada a melhor gestora de boutique hotéis do mundo (e também pelo segundo ano consecutivo).

Muito graças às dezenas de nomeações para a hotelaria nacional de luxo (principalmente em Lisboa, Algarve e Madeira), Portugal tinha chegado à cerimónia com 65 candidaturas. No ano passado, a gala final realizou-se em Lisboa e o país acabaria por receber 17 prémios – já é uma tradição que o país-anfitrião de cada gala acabe por lucrar em número de vitórias.

Esta chuva de “óscares” para Portugal já vem sendo habitual: ainda em Junho, o país tinha recebido quatro dezenas de galardões e também a jogar em casa (a gala decorreu no Funchal), sagrando-se vencedor, a nível europeu, de várias destas categorias, incluindo melhor destino da Europa, além de melhor ilha (Madeira), melhor destino de praia (Algarve), atracção turística de aventura (os Passadiços), melhor city break (Lisboa) ou, entre outros, o Prémio Turismo Responsável para o Dark Sky Alqueva.

Os World Travel Awards foram criados em 1993 para premiar a indústria turística a nível mundial, estimulando a “competitividade e a qualidade”. A gala agora decorrida é a final mundial mas, ao longo do ano, vão derondas regionais. As nomeações para os prémios são feitas por três vias: incluem o vencedor e os outros dois candidatos mais votados, autocandidaturas após análise e aprovação pelo painel de especialistas dos WTA e projectos recomendados pelo mesmo painel. No caso das autocandidaturas a melhores de cada região, os interessados têm de pagar 499 libras (563 euros) para submeterem-se à consideração dos especialistas.

Após o anúncio das listas de nomeados, começa o processo de votação. Toda a gente pode registar-se e votar no site oficial mas o voto dos profissionais da indústria turística vale por dois. Segundo a WTA, costumam votar cerca de 200 mil profissionais do sector, em 160 países. A votação online para a final mundial decorreu de 18 de Setembro a 20 de Outubro. À hora de fecho desta edição aguardava-se ainda a confirmação de todos os premiados.

