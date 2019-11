A festa da trufa branca está de volta ao Come Prima

O chef nepalês Tanka Sapkota, radicado em Portugal há mais de 20 anos, volta a apostar num menu especial no restaurante Come Prima, com a rara e imponente trufa branca a brilhar numa refeição que já se tornou uma tradição em Lisboa.

A primeira vez que Tanka decidiu elaborar uma refeição utilizando trufa branca como ingrediente principal foi há 12 anos. E, tantos anos depois, a festa não é menor nem a procura diminuiu, mesmo que os pratos se mantenham os mesmos, apostando assim nos sabores que resultam: “Acredito que comida simples requer os melhores ingredientes”, diz o chef ao PÚBLICO, sublinhando que “um prato simples” pode ser “mágico”.

A proposta do cozinheiro — que é proprietário de três restaurantes na capital: o Come Prima, o Forno d’ Oro e o Il Mercato — é servir como entrada ovos cozidos a baixa temperatura com trufa e no prato principal deixar a trufa brilhar sobre uma tajarin al burro, uma receita de pasta fresca tradicional da região italiana de Piemonte, de onde as trufas são originárias.

Foto Pormenor de um dos pratos do menu de Tanka Sapkota DR

A festa da trufa branca realiza-se até dia 7 de Dezembro, apenas aos jantar (e excepto ao domingo, em que o restaurante se encontra encerrado), sendo obrigatório reservar com antecedência.