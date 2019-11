Nova concessão gera incerteza entre vigilantes do Ministério do Trabalho

A mudança das empresas que prestam serviços de segurança privada para o Ministério do Trabalho está a ser motivo de incerteza entre os trabalhadores vigilantes, que viram durante as últimas semanas ser colocado em risco o vínculo e os anos de serviço que tinham acumulado com a empresa de que são funcionários. No entanto, depois de não se ter manifestado sobre o assunto no decorrer do concurso, e a poucos dias do arranque da nova concessão, o Ministério do Trabalho decidiu intervir, levando as empresas a mudar de posição.

