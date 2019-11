Confiança dos consumidores aumenta em Novembro

A confiança dos consumidores aumentou em Novembro, após ter diminuído ligeiramente no mês anterior e o clima económico estabilizou, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O indicador de confiança dos consumidores aumentou em Novembro, após ter diminuído ligeiramente no mês anterior, retomando o movimento ascendente observado desde Abril. O indicador de clima económico estabilizou em Novembro, depois de ter diminuído no mês anterior”, sinaliza o INE.

A confiança dos consumidores melhorou ligeiramente de -7,2 pontos em Outubro para -6,9 pontos em Novembro.

De acordo com o INE, o aumento do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo positivo das expectativas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da realização de compras importantes, tendo as opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar contribuído negativamente.

Em Novembro, os indicadores de confiança diminuíram na indústria transformadora e na construção e obras públicas, tendo aumentado no comércio e nos serviços.

Já o indicador de clima económico, que resulta do inquérito às empresas, estabilizou nos 2,1 pontos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O indicador de confiança dos consumidores resulta da média das respostas a um conjunto de quatro perguntas que o INE faz a uma amostra de agregados familiares, nomeadamente sobre qual a situação financeira do respectivo lar (agregado familiar), nos últimos 12 meses, qual a situação financeira do lar (agregado familiar), nos próximos 12 meses, qual a situação económica geral do país, nos próximos 12 meses, e se o agregado espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes (como mobiliário, electrodomésticos, computadores ou outros bens duradouros), nos próximos 12 meses.

Os inquiridos devem responder entre cinco níveis de resposta. À primeira pergunta as respostas possíveis são: melhorou muito, melhorou um pouco, manteve-se, piorou um pouco, piorou muito ou não sabe. Para as duas perguntas seguintes as respostas possíveis são: melhorar muito, melhorar um pouco, manter-se, piorar um pouco, piorar muito ou não sabe. Para a última questão, se espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes, as respostas possíveis são muito mais, um pouco mais, o mesmo, um pouco menos, muito menos ou não sabe.

São inquiridos mensalmente 2760 agregados familiares, de acordo com o documento metodológico do inquérito qualitativo de conjuntura aos consumidores do INE.