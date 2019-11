Sporting foge da calculadora, FC Porto agarra-se a ela

Se vencer o PSV, em Alvalade, nesta quinta-feira (20h, SIC), o Sporting está apurado para os 16 avos-de-final da Liga Europa. Simples. Sem necessidade de estar de “calculadora na mão” na última jornada.

O FC Porto, por outro lado, tem de viver com a máquina de contas por perto. É que o grupo G é um dos mais confusos – pode ter quatro equipas empatadas para a última jornada –, ainda que os “dragões”, apesar de estarem em último lugar, dependam, para já, apenas de si próprios. Mas podem, em caso de “escorregadela”, ser eliminados da competição já nesta quinta-feira.

Ganhar ou… ganhar

Começando mesmo pelos portistas, as contas podem ser fáceis de fazer, mas também podem complicar-se. Uma derrota frente ao Young Boys, em Berna, nesta quinta-feira (17h55, Sporttv 1), conjugada com um triunfo do Rangers frente ao Feyenoord, elimina os “dragões”.

Há, porém, contas mais difíceis, mas também mais agradáveis. Em caso de vitória na Suíça, o FC Porto nada garante, mas ficará apenas a um triunfo frente ao Feyenoord, no Dragão, de seguir em frente. Estranho, dada a pontuação actual? Um pouco. Mas esta boa notícia para os “dragões” prende-se com o facto de um desempate triplo entre FC Porto, Rangers e Young Boys, algo perfeitamente possível – e provável, até –, ser favorável aos portugueses.

Em caso de empate na Suíça, os cenários são vários, mas um é fácil de entender: o FC Porto deixa de depender de si próprio – algo que Sérgio Conceição abordou na antevisão da partida – e mesmo um triunfo frente ao Feyenoord, no Dragão, pode ser insuficiente.

Pepe de regresso

Na capital suíça, o FC Porto sentirá uma temperatura a rondar os oito graus celsius, um cenário até algo “simpático”. O desafio, portanto, é outro. E está bem identificado. É que o Young Boys é, entre as 48 equipas em prova, a sexta que menos remates concede dentro da chamada “pequena área”.

Por que motivo é que isto é um problema? Porque o FC Porto é a equipa da Liga Europa que mais utiliza os remates nessa zona – 18% dos remates são na “pequena área”, um número altíssimo na comparação com todas as outras 48 equipas.

Para este jogo, Sérgio Conceição já poderá contar com Pepe, regressado de lesão, e Saravia e Uribe, já ultrapassada a suspensão interna. Nakajima, indisposto, e Zé Luís e Baró, lesionados, ficaram no Porto. Na antevisão da partida, Conceição explicou a motivação para este jogo. “Queremos vencer para ficarmos a depender só de nós no último jogo, com o Feyenoord, em casa”. E falou, também, da diferença de ter Pepe disponível para este jogo, ainda que não tenha desvendado se jogará o português ou Mbemba.

“O Pepe é um jogador experiente, habituado a este tipo de jogos, muito forte na marcação e é um líder natural. O Mbemba é mais jovem, mas também tem alguma experiência. Tem a qualidade técnica para fazer as posições todas da defesa e ainda poder jogar no meio-campo”.

Silas quer vencer agora para descansar depois

Para o Sporting, as contas são bem mais simples e a “montanha” a escalar é, também ela, bem mais suave. É certo que os “leões” recebem o teoricamente mais poderoso PSV, mas um triunfo dá, desde logo, o apuramento (e até pode garantir o primeiro lugar no grupo, caso o LASK não vença o Rosenborg).

Mais: um empate, não assegurando a passagem, permite ao Sporting ter 90% do trabalho feito, já que só um resultado pior do que uma derrota por 1-2, frente ao LASK, na Áustria, na última jornada, eliminaria os portugueses.

O treinador, Silas, não se inibiu de olhar para o jogo frente ao PSV como uma vantagem a obter, mais à frente, frente ao LASK. “O objectivo é arrumar já o apuramento na Liga Europa, sabendo que o PSV é uma equipa forte, a única com que perdemos na competição”, elogiou, à Sporting TV. E olhou para o futuro: “Se ganharmos ao PSV, o jogo com o LASK será diferente e até poderemos aproveitar para dar descanso a alguns jogadores”.