Portugal desce uma posição e é sétimo no ranking da FIFA

Portugal desceu nesta quinta-feira do sexto para o sétimo lugar no ranking da FIFA, numa tabela em que foi ultrapassado pela vice-campeã mundial em título — a Croácia — e que continua a ser liderada pela Bélgica.

A selecção das “quinas”, que venceu neste mês a Lituânia (6-0) e o Luxemburgo (2-0) nos últimos jogos do apuramento para o Euro2020, tem 1639 pontos, mais três do que a Espanha, oitava, e está igualmente a três pontos da Croácia (sexta) e a seis do Uruguai (quinto).

A liderança pertence há mais de um ano, desde 25 de Outubro de 2018, à Bélgica, com os “diabos vermelhos” à frente da campeã mundial França, e do Brasil, terceiro. A Inglaterra surge em quarto.

Ranking da FIFA a 28 de Novembro: 1. (1) Bélgica, 1765. 2. (2) França, 1733. 3. (3) Brasil, 1712. 4. (4) Inglaterra, 1661. 5. (5) Uruguai, 1645. 6. (7) Croácia, 1642. 7. (6) Portugal, 1639. 8. (8) Espanha, 1636. 9. (9) Argentina, 1623 10.(10) Colômbia, 1622 (...) 41. (39) Coreia do Sul, 1459. 53. (52) Camarões, 1413. 59. (60) Burkina Faso, 1381. 78. (77) Cabo Verde, 1319. 100. (101) Bahrain, 1.220. 105. (112) Moçambique, 1181. 124. (120) Angola, 1161. 118. (123) Guiné-Bissau, 1155. 181. (180) São Tomé e Príncipe, 934. 182. (183) Macau, 922. 196. (198) Timor-Leste, 879.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, mantém o 10.º lugar, sendo o quarto país da CONMEBOL, zona sul-americana, no top 10, atrás de Brasil, Uruguai e Argentina, que é nona classificada com apenas mais um ponto.

Entre as outras selecções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, desceu duas posições para o 41.º lugar, os Camarões, treinados por António Conceição, caíram para 53.º, e o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, mantém-se no 60.º posto.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu um lugar e é 100.º e o 17.º melhor entre os países asiáticos.

Dos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 78.º lugar, seguido de Moçambique, no 105.º posto, enquanto a Guiné-Bissau ultrapassou Angola, com os guineenses no 118.º e os angolanos no 124.º. São Tomé e Príncipe é 181.º e Timor-Leste 196.º.