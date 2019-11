Portugal aumenta distância face à Rússia no ranking da UEFA

Portugal, com duas vitórias e três empates na quinta jornada da fase de grupos das taças europeias de futebol, reforçou ainda mais o “milionário” sexto lugar do ranking de clubes da UEFA.

O Sporting (4-0 na recepção ao PSV Eindhoven) e o FC Porto (2-1 no reduto do Young Boys) somaram triunfos na Liga Europa, prova em que Sporting de Braga (3-3 com o Wolverhampton) e Vitória de Guimarães (1-1 com o Standard Liège) repetiram a igualdade do Benfica (2-2 com o Leipzig, na Alemanha) na Liga dos Campeões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com estes resultados, Portugal totalizou 1400 pontos, passando a somar 47,249, o que permite aumentar a distância para a Rússia, que se ficou pelos 833 pontos (dois triunfos, uma igualdade e um desaire), para um total de 45,216.

Além dos pontos somados, já estão garantidos dois representantes lusos nos 16 avos-de-final da Liga Europa, o Sporting de Braga e o Sporting, para apenas uma equipa que já sabe que ficará fora das taças europeias, o Vitória de Guimarães. O panorama dos russos é bem diferente, pois ainda nenhuma equipa se qualificou e duas estão fora da Europa, o Lokomotiv Moscovo, na Liga dos Campeões, e o CSKA Moscovo, na Liga Europa.

Portugal, que já sabe que em 2020-21 (sétimo nas contas entre 2014-15 a 2018-19) manterá a situação actual – uma entrada directa na Champions e outra na terceira pré-eliminatória –, está muito bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021-22, recuperar uma segunda entrada directa.