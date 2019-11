Um empate que prendeu o Vitória ao último lugar

O V. Guimarães entrou em campo com uma luz de esperança muito ténue ao fundo do túnel e deixou-o com a certeza de que, aconteça o que acontecer na última jornada, não vai sair do último lugar do Grupo F da Liga Europa. O empate no Minho, diante do Standard Liège (1-1), faz da deslocação à Alemanha, na derradeira ronda, uma simples formalidade

As boas impressões que os vimaranenses têm deixado na competição não têm tido tradução na tabela e o quinto jogo chegou ao fim sem que a equipa tenha somado um só triunfo. Em boa verdade, o Vitória até esteve a perder no Estádio D. Afonso Henriques, quando Lestienne converteu uma grande penalidade a castigar falta do guarda-redes Douglas (40’).

A reacção da equipa de Ivo Vieira não tardou e, instantes depois da troca de Davidson por Bruno Duarte, foi outro o avançado a marcar: André Pereira deu o melhor seguimento a uma jogada de Lucas Evangelista e assinou o empate, aos 45’.

Num jogo com poucas ocasiões claras de golo, o Standard (que precisava de um triunfo para ocupar um dos lugares de apuramento), esbarrou sempre na boa organização dos minhotos e o Vitória, nos derradeiros minutos, até podia ter arrancado os três pontos, não tivesse Davidson, já na área, desferido um remate demasiado tímido, que o guarda-redes Bodart travou sem problemas.

Com dois pontos somados, o V. Guimarães fará em Frankfurt, dentro de duas semanas, a despedida possível da Liga Europa 2019-20.