Bis de Aboubakar mantém FC Porto vivo na Liga Europa

Um bis do improvável Vicent Aboubakar (75’ e 79') carimbou, esta quinta-feira, em Berna, na Suíça, a vitória portista - com direito a reviravolta - sobre o Young Boys (1-2), evitando o adeus prematuro do FC Porto na Liga Europa, a uma jornada do fim da fase de grupos. Os “azuis e brancos” igualaram os suíços, com sete pontos, assumindo o segundo lugar, a um ponto do Rangers, mantendo intactas as aspirações à fase seguinte, não dependendo de terceiros.

A perder por 1-0, na sequência de um golo de Fassnacht (6'), o FC Porto preparava-se para uma despedida sem brilho nem glória, que encerrava a participação europeia. Mas o internacional camaronês emergiu, no dia em que foi titular pela primeira vez esta época, para imitar o brasileiro Soares, que bisara no Dragão (2-1), selando assim a segunda vitória portista na prova.

No jogo da verdade, o “dragão” evitou a extinção e um destino que parecia traçado desde o momento em que foi atirado pelo Krasnodar para um palco secundário, assumindo uma posição que lhe permite pensar com algum optimismo na qualificação.