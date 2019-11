Sporting garante apuramento na Liga Europa com goleada

O Sporting veio confiante das férias, com pernas frescas e ideias claras. Dezoito dias depois de terem estado em campo pela última vez, os “leões” voltaram à competição com um triunfo por 4-0 sobre o PSV Eindhoven que deu o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa — com 12 pontos em cinco jogos, a formação orientada por Jorge Silas já garantiu um dos dois primeiros lugares do Grupo D —, sendo que um empate na última jornada na Áustria frente ao LASK Linz (o outro apurado, após ter ganho 1-2 ao Rosenborg) basta para a equipa de Silas ficar no primeiro lugar. E, desta vez, depois de tantas exibições sofríveis salvas por momentos avulsos de inspiração, o Sporting venceu de forma convincente, autoritária e goleadora.

Há menos de dois meses, em Eindhoven, o Sporting tinha sofrido uma derrota por 3-2 envolvido numa sucessão de equívocos colectivos e erros individuais. Mas, agora em Alvalade, os “leões” mostraram a outra face, a de uma equipa que sabe o que tem de fazer e como fazê-lo, a mostrar uma vocação goleadora que ainda não tinha mostrado com Silas. Foi uma exibição colectiva com muitos destaques individuais, um deles acima de todos: Bruno Fernandes marcou dois golos e fez duas assistências. Renovou contrato há poucos dias para poupar dinheiro ao clube, mas vai de certeza render muito.

Pode dizer-se que Silas acertou em todas as suas apostas para defrontar o terceiro classificado do campeonato holandês, que não estava propriamente à vontade nas suas contas europeias e que se apresentava em Alvalade com obrigação de pontuar.

Sporting marcou cedo

Maximiano fechou a baliza do Sporting e mostrou capacidade para segurar o lugar, Wendel apareceu de cabeça limpa para encher o meio-campo com a sua capacidade de passe e progressão com a bola nos pés e até Ilori esteve seguro ao lado do seu chefe de sector, Jeremy Mathieu, um trintão avançado que ainda é um central cheio de classe.

Raramente o Sporting tem marcado cedo esta época, mas, aos 16’, já estava a ganhar por 2-0. Aos 9’, um golo a três toques. Acuña fez o lançamento, Bruno Fernandes deu de primeira para Luiz Phellype que bateu o desamparado guarda-redes Lars Unnerstall.

Aos 15’, abriu-se uma cratera gigante à entrada da área dos holandeses e Bruno Fernandes agradeceu a oferta: remate de longe, bola no poste e para dentro da baliza do PSV.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes Dois golos e duas assistências, ou seja, participação directa em todos os golos. Nada de novo para o capitão “leonino” ser o melhor em campo. A única diferença é que, desta vez, não esteve sozinho.

Positivo Maximiano Fez o seu terceiro jogo na baliza “leonina” e teve uma série de intervenções de grande classe, incluindo uma grande saída aos pés de Bruma e uma grande defesa no primeiro minuto da segunda parte. Negativo PSV Einhoven Fica de fora da Liga Europa depois de uma exibição muito pobre em todos os aspectos. Bruma acabou por ser um dos melhores da equipa holandesa, mas Van Bommel tirou-o ao intervalo.

Assobios a Bruma

De imediato a formação orientada por Mark van Bommel reagiu e esteve perto de reduzir aos 20’. Bruma, de regresso a Alvalade, foi atrás de uma bola longa na direcção da baliza do Sporting, mas Maximiano foi mais rápido que o internacional português formado em Alcochete.

Pouco depois, aos 29’, Bruma, sempre muito assobiado pelos adeptos que não se esqueceram de que ele forçou a saída no já longínquo ano de 2013, voltou a estar perto do golo, mas o seu remate saiu ao lado.

Depois de cerca de 20 minutos de pressão holandesa, o Sporting voltou a marcar. Após uma confusão incrível da área do PSV na sequência de um canto que daria origem a outro canto, Bruno Fernandes foi até ao quarto de círculo para meter a bola ao alcance de Mathieu, que fez o 3-0.

Três jogos sem sofrer golos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este já era o melhor resultado da época, e frente a uma equipa que, estando bem longe dos seus tempos áureos, ainda é um nome grande do futebol europeu e do futebol holandês. Logo ao primeiro minuto da segunda parte, os holandeses estiveram perto de reentrar no jogo, com o jovem Ihatarren a rematar em posição frontal já na grande área, mas Maximiano, bem posicionado, esticou o braço e defendeu.

Depois, o Sporting voltou ao seu estado normal no jogo, o da tranquilidade, e ainda chegou ao 4-0. Wendel recuperou uma bola no meio-campo, deixou-a em Acuña e o argentino foi a correr até à área, onde seria derrubado por Baumgartl. Da marca dos 11 metros, Bruno Fernandes fez a habitual simulação de paradinha e marcou o quarto, a fechar a melhor exibição da época temperada com muitos golos e nenhum sofrido pelo terceiro jogo consecutivo.

Os bons sinais do trabalho de Silas, que já leva oito vitórias em dez jogos, continuam a aparecer e ainda há muita época pela frente.