Cristina Sampaio e Tânia Cardoso finalistas de Prémio Internacional Mulher Cartoonista

As autoras portuguesas Cristina Sampaio (colaboradora do PÚBLICO) e Tânia A. Cardoso estão entre as 53 finalistas do primeiro Prémio Internacional Mulheres Cartoonistas, criado pela organização United Sketches. De acordo com a organização, a esta primeira edição do prémio concorreram 260 ilustradoras, desenhadoras, cartoonistas de 57 países, tendo sido seleccionadas 53 finalistas, entre as quais Cristina Sampaio e Tânia A. Cardoso.

O prémio foi criado pela United Sketches, uma organização internacional “pela liberdade de expressão e pelas cartoonistas no exílio” fundada em 2015, sendo considerada a maior rede profissional de mulheres cartoonistas.

Para a primeira edição, os trabalhos deviam ser subordinados aos temas das alterações climáticas e igualdade e serão atribuídos um Grande Prémio (3.000 euros) e um Prémio Juventude (1.500 euros). Além do prémio, cujo vencedor será revelado a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a organização promoverá ainda uma exposição colectiva com os melhores trabalhos, que irá circular por vários países, a começar por França.

Cristina Sampaio trabalha como ilustradora e cartoonista desde 1986, com uma longa lista de colaborações na imprensa nacional e internacional e com obra publicada para a infância. Recebeu vários prémios, entre os quais o World Press Cartoon e o Prémio Stuart de desenho de imprensa.

Tânia A. Cardoso, que vive em Roterdão (Holanda) desde 2015, dedica-se às artes visuais em ilustração científica, banda desenhada, arte de rua e ilustração para a infância.