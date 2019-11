As regras do jogo estão logo no primeiro plano: uma caneca de café que diz “a minha casa, as minhas regras, o meu café”. Depois é questão de saber como respeitá-las, o que num mistério policial implica também saber como as contornar para melhor as respeitar. Tudo começa por um crime de “quarto fechado” — um autor de best-sellers policiais aparece morto depois da festa do seu 85º aniversário, tudo aponta para suicídio, mas alguém contrata um detective para ir ao fundo da coisa e perceber que, na mansão rural e muito gótica dos Thrombey no Massachusetts, alguém jogou sujo. Como também é costume, toda a gente naquela casa tinha razões para matar o patriarca — o gozo todo está em descobrir o assassino. Knives Out é Agatha Christie pura refractada pela sensibilidade pop de Rian Johnson, que começou carreira a fazer esse film noir de liceu chamado Brick e que entrou na primeira liga com Looper antes de enfurecer/deliciar os fãs de Star Wars com O Último Jedi. Não lhe falta o elenco misto de actores de composição aclamados (Michael Shannon, Toni Collette) e vedetas em segundo fôlego (Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Don Johnson). Não lhe falta o detective provocantemente metódico e com sotaque arreigado (Daniel Craig). E não lhe falta o savoir-faire que coloca tudo no sítio certo no momento certo.

