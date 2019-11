Lúdica Música ao vivo no auditório do PÚBLICO

Brasileiros, têm 28 anos de carreira e fãs como Milton Nascimento ou Ivan Lins. Chamam-se Lúdica Música e são um trio criado em Minas Gerais, em 1991, formado por Rosana Britto (voz, guitarra, percussão, direcção musical), Isabella Ladeira (voz, percussão) e Gutti Mendes (voz, guitarra, percussão).

Com mais de mil actuações pelo Brasil e pela Europa, estão agora sediados em Portugal, onde actuaram pela primeira vez há 20 anos, por ocasião dos 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Do repertório do trio constam, a par de temas próprios, também canções de Chico Buarque, Tom Jobim, do Clube da Esquina (Milton, Lô Borges e Ronaldo Bastos) mas também passam pelo seu “ludificador” canções dos Beatles, jazz, samba, bossa-nova, rock e até clássicos e contemporâneos da música portuguesa.

No dia 6 de Dezembro vão apresentar um espectáculo de Tributo a Chico Buarque no Cascais Jazz Club, seguido de actuações em Lisboa, na Fábrica Braço de Prata (dia 7) e no Espaço Espelho D’Água (dia 8).