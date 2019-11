Portugal bem no fim das centrais do carvão, mas ainda em dúvida na eficiência energética

Quando falta pouco mais de um mês para que os países da União Europeia (EU) apresentem os seus Planos Nacionais de Energia e Clima (PNEC) 2021-2030, que devem expor as suas ambições e medidas para atingir as metas europeias nestas matérias para 2030, a Rede Europeia de Acção Climática (CAN, na sigla inglesa) apresenta uma avaliação intermédia sobre o que já se conhece desses planos. O documento indica que Portugal está no bom caminho no que se refere às energias renováveis e ao fim das centrais de carvão para produção de electricidade, mas que ainda não deu as provas necessárias no que se refere à eficiência energética e ao fim dos subsídios aos combustíveis fósseis.

