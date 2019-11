Empresa multada em quase 30 mil euros por descarga no cais do Pocinho

A empresa australiana Scenic foi multada em quase 30 mil euros por ter realizado uma descarga no rio Douro, no cais do Pocinho, em Junho. A decisão do capitão dos Portos do Douro e de Leixões, Cruz Martins, é do final da semana passada, mas ainda não é definitiva, já que pode haver recurso. A representante da Scenic em Portugal, Maria Andrada, diz que ainda não foi informada desta decisão.

