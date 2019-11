Alunos de Letras de Lisboa entre um “calendário perpétuo” e umas “obras de Santa Engrácia”

Um pavilhão novo - que já era provisório em 1970 - com amianto no telhado e pragas nos corredores é motivo de protesto na FLUL, assim como o calendário a que chamaram “perpétuo”. Em dia de manifestação de estudantes do ensino superior, o P24 foi ouvir porque protesta a Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

