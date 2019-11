Mais 15 camas de internamento no Centro Hospitalar de Lisboa Norte

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) anunciou que conta ter reactivadas até Janeiro de 2020 as 15 camas de cuidados críticos/especiais que foram encerradas nos últimos dois anos, entre as quais algumas de pediatria

Num comunicado emitido esta quarta-feira, o CHULN reconhece que, ao longo de 2018 e no início de 2019, foram encerradas 15 camas de cuidados críticos/especiais, das quais seis na área pediátrica. A escassez de recursos humanos, principalmente de enfermagem e assistentes operacionais, foram os motivos por detrás deste encerramento. Mas o hospital garante que, com base num despacho ministerial de 1 de Agosto, foi possível iniciar um processo de recrutamento que já permitiu reactivar quatro camas de cuidados intensivos em Setembro passado.

Para Dezembro, e segundo o calendário estabelecido pelo CHULN, deverão reabrir mais duas camas de cuidados intensivos, sendo que as restantes nove camas, entre as quais se incluem as seis da área pediátrica, serão reactivadas no decurso do mês de Janeiro, “porque requerem um período de integração mais longo”.

Fazem parte deste centro hospitalar os hospitais de Santa Maria e de Pulido Valente.