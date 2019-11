Mãe de Sócrates financiou campanhas eleitorais, diz Carlos Santos Silva

O primeiro dia de depoimento de Carlos Santos Silva, empresário e amigo de José Sócrates, no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), ficou marcado pelo facto de este afirmar que os 23 milhões de euros que estavam na Suíça eram seus e não do antigo primeiro-ministro, de ter revelado que guardava dinheiro num cofre e que a mãe de Sócrates terá chegado a financiar campanhas eleitorais, apurou o PÚBLICO.

