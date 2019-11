Secretária-geral da JSD mandatária para a juventude de Rio

A secretária-geral da JSD, Sofia Matos, vai ser a mandatária nacional para a juventude da candidatura de Rui Rio à liderança do partido, foi esta quarta-feira anunciado em comunicado.

"Na política estou e estarei sempre com aqueles que não trocam as suas convicções pessoais pelos demais interesses”, refere a também deputada Sofia Matos, no comunicado enviado pela candidatura do actual presidente do PSD.

Sofia Matos, formada em Direito e deputada pelo círculo do Porto, ocupa hoje o lugar ao lado do presidente e líder parlamentar Rui Rio, na primeira fila do plenário.

"Em Portugal precisamos muito de políticos que sejam impermeáveis à pressão do politicamente correcto. Rui Rio é a personificação dessa demanda. A sua resiliência, a sua vontade de dizer e fazer o que efectivamente está correcto em detrimento do que as pessoas gostam de ouvir, é a marca diferenciadora que me faz apoiar o Dr. Rui Rio”, acrescenta ainda a secretária-geral da JSD.

Este anúncio surge no mesmo dia em que a também deputada e líder da Juventude Social Democrata, Margarida Bolseiro Lopes, manifesta o seu apoio, a título pessoal, a Luís Montenegro. Num artigo de opinião publicado hoje no PÚBLICO, Balseiro Lopes, destacou estar convicta de que Luís Montenegro “representa não só a liberdade, nas suas múltiplas dimensões, como terá a capacidade de afirmar o Partido Social Democrata como uma alternativa ao Partido Socialista”. E conclui:"Por tudo isto, a minha escolha é Luís Montenegro.”

As eleições directas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de Janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e o congresso está marcado entre 7 e 9 de Fevereiro, em Viana do Castelo.

Até agora, apresentaram-se como candidatos o actual presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais