Contra a Black Friday e a Cyber Monday, está aí a Giving Tuesday

O movimento solidário Giving Tuesday chega a Portugal a 3 de Dezembro e pretende apoiar organizações sem fins lucrativos, contrapondo-se ao consumo intenso da Black Friday e da Cyber Monday.

Portugal junta-se este ano pela primeira vez ao movimento global de solidariedade Giving Tuesday, presente em mais de 60 países, com o objectivo de criar uma onda de generosidade, em que o mote é “Dar para Mudar”. “O que este movimento quer é que no dia 3 isto seja uma loucura de dar porque dar é mudar. E não é só mudar a nossa vida ou a existência de outra pessoa, é mudar o mindset”, diz em comunicado enviado à Lusa Fernanda Freitas, madrinha do movimento.

O movimento acontece exactamente após a Black Friday e a Cyber Monday, dias de grandes níveis de consumo devido à baixa de preços, e tem como base as redes sociais. As campanhas das organizações sociais serão amplificadas pela hashtag #darparamudar. “Há sempre uma causa que nos toca. O movimento Giving Tuesday constitui um apelo a agir pela positiva, uma vaga de sensibilização que pretende inspirar Portugal inteiro a apoiar as suas causas de eleição”, explicou Sofia Mascarenhas, responsável pela implementação do movimento em Portugal.

As campanhas são divulgadas na página do movimento e qualquer pessoa pode contribuir. A Giving Tuesday foi lançada em 2012, pela Fundação das Nações Unidas e pelo 92StreetY, e conta com o apoio do Leadership Support da Fundação Bill & Melinda Gates.

Em 2018, no Reino Unido, o movimento liderou as tendências na rede social Twitter durante todo o dia. Nos Estados Unidos da América, foram doados mais de 400 milhões de dólares (362 milhões de euros) para as instituições. Segundo o Giving Tuesday Global, no último ano 82% das instituições utilizaram o movimento para experimentar novas ideias e conceitos.