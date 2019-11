Estas são as melhores fotografias de aventura e desportos radicais de 2019

Estas são “as melhores imagens de aventura e desportos radicais do mundo”, vencedoras e finalistas da quinta edição do concurso Red Bull Illume Quest. Foram quase 60 mil as imagens submetidas a competição, por fotógrafos de todo o mundo, divididas por 11 categorias, entre as quais energia, lifestyle, o melhor do Instagram ou imagem em movimento.

O grande vencedor do concurso é o francês Ben Thouard, que dedica o tempo a fotografar o oceano e a exibir as suas imagens em galerias de arte de todo o mundo. A imagem que captou, na Polinésia Francesa, descreve o movimento do surfista Ace Buchan. À organização do concurso, Ben conta que “procura incessantemente novos ângulos e novas formas de fotografar o surf”. "Fotografar o surf debaixo de água é um novo mundo e eu adoro", refere. A imagem foi feita durante uma sessão de freesurf. "Eu estava mesmo por baixo [do surfista], quase sem ar, à espera deste momento e captei toda a sequência do movimento", narra. “Este frame é do início da sequência e é o mais poderoso devido à forma da água em redor do seu rosto e do seu corpo.”