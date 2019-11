Domingos Simões e Umaro Sissoco na segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau

A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau vai ser disputada por Domingos Simões Pereira, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), com 40,13% e por Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15), com 27,65%, anunciou a Comissão Eleitoral em Bissau.

Nenhum dos candidatos conseguiu, como já era esperado, mais de 50% para evitar uma segunda volta, que vai acontecer a 29 de Dezembro. Houve 12 candidatos a disputar a primeira volta.

O actual Presidente, José Mário Vaz – que protagonizou um mandato marcado por confronto constante com o PAIGC, com uma série de governos de iniciativa presidencial – ficou afastado da corrida, conseguindo apenas 12,41%. Também o antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior ficou pelo caminho com cerca de 2%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Umaro Sissoco Embaló propôs, durante a campanha, um pacto entre candidatos na segunda volta para derrotar Domingos Simões Pereira.

Na recta final da campanha eleitoral, Julião Soares Sousa, historiador, disse ao PÚBLICO que o resultado da segunda volta poderá ser definido pela opção de apoio dos grandes partidos.