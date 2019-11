Combate às alterações climáticas é a nova estratégia para o crescimento da UE, diz Von der Leyen

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, proceder a uma “verdadeira transformação” da Europa nos próximos cinco anos, sustentada num novo Green Deal para o combate às alterações climáticas que será a “estratégia para o crescimento” e desenvolvimento económico, e a base para a promoção do emprego, da inovação e da liderança da União Europeia no palco global.

“A minha mensagem é simples. Estamos preparados. Se fizermos bem o nosso trabalho, a Europa de 2050 será o primeiro continente neutro em carbono, e o continente com o melhor equilíbrio entre mercado e social”, antecipou. “A tarefa não é fácil, mas inspiremo-nos no espírito optimista e voluntário que há trinta anos fez cair a Cortina de Ferro”, assinalou Ursula von der Leyen, que homenageou os “milhões de europeus” que hoje continuam “a querer fazer a diferença” nas suas vidas diárias.

“Nós também queremos fazer a diferença. Foi nesse espírito que construí a minha equipa, e que hoje vos peço a vossa confiança”, apelou ao plenário do Parlamento Europeu, no final do discurso em que apresentou os 26 comissários que designou para o seu colégio — que será votado esta quarta-feira pelos eurodeputados ao fim da manhã.

Com a promessa de apoio das três maiores famílias políticas do Parlamento Europeu, a aprovação (para a qual basta uma maioria simples) está garantida. A nova Comissão Europeia entrará em funções no dia 1 de Dezembro: “Vamos ao trabalho”, pediu Ursula von der Leyen, que na sua intervenção enumerou várias iniciativas que pretende desenvolver em conjunto ou colaboração com os eurodeputados.