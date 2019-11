Rua de Passos Manuel fechada ao trânsito nos últimos cinco fins de semana de 2019

A Rua de Passos Manuel no Porto estará fechada ao trânsito no último fim-de-semana de Novembro e em todos os de Dezembro, anunciou nesta quarta-feira a câmara no âmbito dos condicionamentos associados à quadra natalícia.

Nestas datas, refere ainda a nota de imprensa, os condicionamentos à circulação automóvel nesta rua “estarão em vigor entre as 13h30 e as 20h30, com excepção da circulação de transportes públicos, acessos às garagens do próprio arruamento e operações de carga e descarga articuladas com a polícia”.

Acrescenta o município portuense que “será proibido estacionar na Praça General Humberto Delgado nos dias 01, 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de Dezembro de 2019 e 05 de Janeiro de 2020”, com excepção das viaturas autorizadas e conforme sinalização a colocar no local”.

Ainda no dia 22, prossegue o comunicado, será proibido estacionar e transitar, das 13h30 às 20h30, com excepção dos transportes públicos, na Rua Clube dos Fenianos, Rua Dr. António Luís Gomes, na Avenida dos Aliados, no troço entre a Praça General Humberto Delgado, Rua de Elísio de Melo e Rua do Dr. Magalhães Lemos, na Rua de Ramalho Ortigão, Rua de Rodrigues Sampaio, Rua de Guilhermina da Costa Carvalho e Rua do Estêvão.

A inauguração da iluminação de Natal 2019 implica a proibição de estacionar e de trânsito, entre as 13h30 e as 20h30 no dia 30 de Novembro, excepto transportes públicos, na Rua de Gonçalo Cristóvão, no troço entre a Praça da República e a Rua de Sá da Bandeira, na Rua do Almada, no troço entre a Praça da República e a Praça de D. Filipa de Lencastre, na Praça de D. Filipa de Lencastre e na Rua de Ceuta.

A medida estende-se também à Rua de José Falcão, no troço compreendido entre a Rua de Ceuta e a Praça de Guilherme Gomes Fernandes, à Praça de Guilherme Gomes Fernandes, à Praça de Gomes Teixeira, Rua do Carmo, Rua do Professor Vicente José de Carvalho, no troço entre a Rua do Carmo e a Rua das Restauração.

Por último, haverá também condicionamentos no Campo dos Mártires da Pátria, Rua de São Filipe de Nery, Rua dos Clérigos, arruamento sul da Praça da Liberdade, Rua Sá da Bandeira, Praça do General Humberto Delgado e na Rua do Dr. António Luís Gomes.