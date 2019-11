Oposição lamenta que projecto para Hospital da Marinha não tenha sido apreciado pelo executivo

Os vereadores do CDS, PSD e PCP lamentaram esta quarta-feira que o projecto para a requalificação do antigo Hospital da Marinha, em Lisboa, não tenha sido discutido e votado em reunião do executivo, sobretudo porque este imóvel integra a Carta Municipal de Património.

O PÚBLICO revelou, na terça-feira, que o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa tinha aceitado a providência cautelar que a recém-criada Associação de Defesa do Património Cultural Edificado de São Vicente (ADPEV) apresentou contra o projecto aprovado pela autarquia para o antigo Hospital da Marinha. Face a esta decisão, os trabalhos terão de ser suspensos.

“Estamos perante um caso de engenheira urbanística”, atirou o vereador do CDS, João Gonçalves Pereira, defendendo que “um projecto desta dimensão, no edifício relevante que é” deveria ter sido discutido em reunião de câmara.

A associação questiona a legalidade da construção de dois edifícios novos ao lado do antigo hospital — além da recuperação do imóvel original —, aprovada por despacho do então vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, Ora, segundo argumenta a associação, isso não respeita as normas do Plano Director Municipal (PDM) sobre os imóveis e conjuntos arquitectónicos que constam na Carta Municipal do Património.

“Isto são na prática dois projectos”, continuou o centrista, referindo-se ao facto ao projecto de reabilitação da estrutura existente e à construção de dois edifícios novos. “Há projectos, licenciamentos que deveriam obrigatoriamente vir a reunião de câmara. Tem a ver com a importância política para a cidade, o impacto relevante que têm nas zonas”, disse. A vereadora do PSD, Teresa Leal Coelho, subscreveu a posição manifestada pelo CDS.

Já a vereadora Ana Jara, do PCP, notou que apesar de este projecto ser apresentado como um “projecto de reabilitação de um edifício da Carta Municipal de Património”, “esconde uma alteração profunda do edificado e que introduz de impacto relevante na cidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O edifício é propriedade da Stone Capital desde 2016, depois de o Estado o ter colocado à venda. O projecto que está neste momento em curso é do arquitecto Samuel Torres de Carvalho e contempla usos de hotelaria, comércio e habitação.

João Gonçalves Pereira questionou ainda se os serviços municipais verificam se as medidas apresentadas pelos promotores estão correctas, uma vez que tal pode resultar em prejuízo para os cofres da autarquia, no que respeita, por exemplo, ao montante de taxas cobradas.

Na resposta, o vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, disse concordar que existem “insuficiências no controlo das medições das informações que se inscrevem na ficha estatística de obras”. “Essa verificação não está a ocorrer sempre, por isso foi inscrito no plano de auditoria interna uma análise sobre a forma como são apurados os valores das taxas de urbanismo. O problema está identificado”, notou.