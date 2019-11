Praça do Comércio vai ter um story centre dedicado ao bacalhau

Há quase 90 anos que praticamente não se viam civis na Doca da Marinha, local do centro de Lisboa que até há pouco esteve afecto a actividades da Armada. Esta terça-feira, uma extensa comitiva de políticos, administradores públicos, empresários e jornalistas cruzou o portão da doca para uma visita ao espaço que, daqui a um ano, deverá estar requalificado e aberto a todos.

É pelo menos essa a expectativa do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que fez questão de calcorrear toda a doca enlameada com a comitiva a reboque. “Não conheço ninguém que tenha conhecido este espaço sem estar vedado”, comentou o autarca. “Até há poucos meses estava aqui um muro alto e sobre o muro havia uma vedação”, lembrou.

As obras na Doca da Marinha começaram há uns meses, já depois de iniciados os trabalhos na Estação Sul e Sueste, que se está a transformar num terminal marítimo-turístico. Esta terça, a câmara e a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), responsável pelas obras, decidiram fazer uma cerimónia para anunciar que toda aquela zona passará a ser “o novo cais de Lisboa” em 2020. Apesar da pompa, as novidades foram poucas.

Foto Uma das imagens divulgadas do futuro Bacalhau Story Centre DR

Houve duas, ainda assim. No torreão nascente da Praça do Comércio, paredes meias com o Ministério das Finanças, vai nascer em breve o Bacalhau Story Centre, um projecto descrito na brochura como “uma homenagem a um símbolo da gastronomia, da cultura e da história de um país que há muito pensa global”. Durante a cerimónia foram escassas as explicações sobre esta nova atracção, que deverá estar ligada ao navio bacalhoeiro Creoula.

Segundo Fernando Medina, o navio será reabilitado através de uma parceria entre as câmaras de Lisboa e Aveiro, a Marinha e o Ministério da Defesa. Depois ficará ancorado na Doca da Marinha e aberto a visitas. Quanto ao Bacalhau Story Centre, o autarca chamou-lhe Centro da História do Bacalhau. “Temos de ver se o nome fica em inglês ou português”, desabafou.

A outra coisa que ainda não se sabia é que a Estação Sul e Sueste, para além de se tornar um terminal para barcos que façam passeios no rio, vai albergar o Centro Tejo, um espaço expositivo sobre “a extraordinária valia natural e cultural do estuário”, explicou Medina.

27 milhões

Na Doca da Marinha foi já demolido o muro que a separava da Av. Infante D. Henrique e decorrem trabalhos de alcatroamento. O projecto, do arquitecto Carrilho da Graça, prevê a plantação de uma fileira de árvores – à semelhança do que já acontece junto ao Terminal de Cruzeiros, também da sua autoria – e a construção de quatro quiosques e um restaurante.

Ali está ainda previsto reabilitar um pontão. Trata-se do primeiro passo de um projecto mais vasto de “recuperação dos pontões no estuário do Tejo”, explicou Medina, para tornar possível novos negócios de transporte fluvial. Durante a cerimónia, o autarca frisou por quatro vezes que esta ideia tinha sido de Teresa Leal Coelho, vereadora do PSD, que estava na primeira fila a assistir.

Também junto à Sul e Sueste vão ser colocados novos pontões, para além de estar prevista a reabilitação dos cais já existentes e que hoje servem quem faz a travessia de e para a Outra Banda. Na Praça do Comércio vai ser reposto o Muro das Namoradeiras e o Cais das Colunas recuperará a configuração original – ao eliminar-se uma zona de aterro que ali está desde as obras do metro.

“A nossa meta é terminar este projecto na sua globalidade no segundo semestre do próximo ano”, disse o director-geral da ATL, Vítor Costa. “A estimativa é de um investimento global de cerca de 27 milhões de euros, 16 do Fundo de Desenvolvimento Turístico [alimentado pela taxa turística] e 11 de fundos próprios da ATL”, explicou.