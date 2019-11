Pestana chega a Nova Iorque com hotel no coração de Manhattan

Não é a estreia Pestana nos EUA – essa já tinha acontecido em 2013 com um hotel de charme em Miami –, mas é um marco na história da empresa, principalmente por dois motivos: a chegada a Nova Iorque é, obviamente, um feito para qualquer grupo hoteleiro internacional; e, talvez também por isso, o Pestana Park Avenue é o investimento escolhido para ser o 100.º hotel da marca.

O grupo, que na semana passada celebrou 47 anos de história, tem vivido tempos intensivos de aberturas de hotéis (ainda há pouco abriu na sua ilha natal, Madeira, o carismático Churchill em Câmara de Lobos), com uma grande aposta na internacionalização: já está em 15 países e um dos mais recentes investimentos foi em Madrid, com uma entrada de leão na Plaza Mayor, tornando-se o primeiro hotel da praça em séculos de história, hotel que, por sinal, conquistou já este mês o prémio de melhor novo boutique hotel da Europa.

Pestana Park Avenue Fotogaleria

Para o presidente do grupo, Dionísio Pestana, o novíssimo Pestana Park Avenue – Midtown East Hotel, de seu nome completo, é “um orgulho”. "Nova Iorque é um destino de topo mundial, muito competitivo, que estou certo saberemos conquistar com uma gestão cuidada, assente nos valores da hospitalidade portuguesa”, diz em comunicado da empresa.

O investimento em Nova Iorque, adiantam, ultrapassa os 30 milhões de euros: localizado num edifício de 27 pisos, fica no “coração de Manhattan”, em Midtown, na 39th Street, entre a Madison e a Park Avenue. É um hotel boutique com 95 quartos. Detalhe: “muitos dos quartos proporcionam vistas para alguns dos mais icónicos arranha-céus de Nova Iorque, como o Empire State Building ou o Chrysler”. Os quartos dos pisos superiores também têm pequenas varandas.

No site de reservas do grupo Pestana, uma noite no Park Avenue começa em 108 euros no período de abertura, podendo subir até mais de 200/300 euros, conforme o tipo de quarto e período do ano.