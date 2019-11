Sidra Talks: A sidra dá muito que falar em Ponte de Lima

Ponte de Lima recebe a primeira edição das Sidra Talks, um evento que pretende mostrar ao mundo a cultura da sidra e das bebidas do pomar.

O objectivo é “estabelecer um pioneirismo neste tema que está um pouco descurado em Portugal”, disse à Fugas Octávio Costa, fundador e director de projectos da OG & Associados. O responsável refere que a sidra é uma das “grandes tendências” em Portugal, mas que “não acompanha os números de outros países”.

A produção da sidra, porém, tem muita história na região e no país, por isso o objectivo passa também por “recuperar a tradição que havia”. O local escolhido para estas conversas sobre a sidra foi Ponte de Lima por ser considerada “um berço de variedades únicas e ancestrais de maçã”. E que tem um “enorme potencial para este tipo de valorização”, sublinha Costa.

O evento funciona como uma primeira fase para chegar à criação do primeiro festival internacional de sidra em 2020, trazendo comunicadores e produtores, numa aposta em que a sidra se torna ainda mais “uma bebida tendência”.

Com organização da Câmara Municipal de Ponte de Lima e da OG & Associados, as Sidra Talks (que entretanto esgotaram as inscrições) decorrem no dia 29, das 10h às 18h, na Casa dos Sabores, em Clara Penha. A programação inclui oradores e empresas de Portugal, Espanha e Áustria e pode ser consultada aqui.