As 50 melhores fotos de paisagem do mundo, segundo a Agora

Paisagens vulcânicas na Islândia, dunas majestosa na Namíbia, vales verdejantes no Paquistão, lagos fantasmagóricos no Vietname ou nuvens cósmicas na Austrália. A aplicação Agora escolheu as 50 fotografias finalistas na competição #Landscapes2019, hashtag com mais de 25 mil entradas nos últimos meses por parte dos 3,5 milhões de utilizadores, provenientes de 193 países. O vencedor será anunciado no dia 19 de Dezembro e receberá um prémio de mil dólares (cerca de 900 euros). Passeie pelas paisagens dos finalistas.