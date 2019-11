Zenit vence Lyon e é segundo no grupo do Benfica na Champions

O Zenit de São Petersburgo ficou nesta quarta-feira bem posicionado para garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões graças a um triunfo em casa por 2-0 sobre o Olympique de Lyon, em jogo da quinta jornada do Grupo G, do qual também faz parte o Benfica. Dzyuba, aos 42’, e Ozdoev, aos 84’, marcaram os golos que garantiram a segunda vitória do Zenit nesta fase de grupos.

Com este triunfo, a formação russa subiu ao segundo lugar do agrupamento, agora com sete pontos, tal como o Lyon, mas com vantagem no confronto directo com a equipa francesa - um empate e uma vitória no confronto directo.

Este triunfo do Zenit, que defronta o Benfica na Luz na última jornada, mantém a janela do apuramento aberta para os “encarnados”, mas também pode implicar que o Benfica (que tem três pontos), se perder nesta quarta-feira com o RB Leipzig, ficará condenado ao último lugar do agrupamento e sem hipóteses sequer de continuar nas competições europeias por via da Liga Europa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Grupo H, todas as contas do apuramento ficarão para a última jornada. No jogo da tarde, Valência e Chelsea empataram no Mestalla (2-2) num jogo que foi de emoções fortes. Soler colocou o Valência em vantagem aos 40’, mas Kovacic nivelou o marcador no minuto seguinte. Na segunda parte, mais um golo para cada lado. Pulisic colocou os britânicos na frente aos 50’, mas Wass, perto do fim, repôs o empate aos 82’ num cruzamento que foi directo para a baliza de Kepa - o guardião espanhol acabou por ter algumas culpas neste lance, ele que tinha sido o herói aos 65’, ao defender um penálti de Parejo.

Este empate deixa valência e Chelsea empatados na frente, ambos com oito pontos, abrindo a porta ao Ajax (7 pontos) para assumir a liderança em caso de vitória em França sobre o Lille.