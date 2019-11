Vencer na Alemanha volta a ser a única solução para o Benfica

Precisamente um ano depois, a história repete-se. A 27 de Novembro de 2018, na 5.ª jornada da fase de grupos, o Benfica viajou até à Alemanha sem margem de erro. Com quatro pontos em outros tantos jogos, os “encarnados”, à época comandados por Rui Vitória, estavam obrigados a vencer na casa do líder do grupo (Bayern Munique). Com qualquer outro resultado, ficariam pelo segundo ano consecutivo fora dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. As esperanças benfiquistas, no entanto, ruíram num ápice: ao intervalo, os bávaros já ganhavam por 3-0; no final, as “águias” saíram da Allianz Arena goleadas (5-1). Desta vez, com Bruno Lage na liderança, as coordenadas em solo germânico serão 360km mais a Norte, mas as contas continuam fáceis de fazer: vencer o RB Leipzig na Alemanha é a única solução para o Benfica.

O registo já foi visto e revisto, mas é cada vez mais uma espinha encravada na garganta dos benfiquistas. Se a nível interno a hegemonia do Benfica tem sido uma realidade na última meia dúzia de anos – cinco campeonatos em seis anos -, quando a competição é fora de portas o fato europeu continua a vestir muito mal aos “encarnados”, que atravessam um ciclo com números difíceis de explicar: 12 derrotas nos últimos 15 jogos da Liga dos Campeões.

Apesar de Luís Filipe Vieira ter, recentemente, reiterado o seu objectivo de construir uma equipa capaz de alcançar uma final da Liga dos Campeões, o fado benfiquista que começou com Rui Vitória tem tido sequência com Bruno Lage e, mais uma vez, o Benfica está na iminência de ter um desempenho falhado na principal prova de clubes da UEFA.

Lage contesta opções técnicas polémicas

Cumpridos os quatro primeiros jogos do Grupo G, encontros marcados por algumas opções tácticas polémicas de Lage – Pizzi e André Almeida não foram titulares no duplo confronto com o Lyon -, o Benfica acrescentou ao seu medíocre currículo na prova mais três derrotas, mas, mesmo tendo apenas um triunfo, o técnico benfiquista disse nesta quarta-feira, na Alemanha, na antevisão da partida, que o importante é “olhar para aquilo de bom” que o Benfica tem vindo a fazer.

Num tom mais crispado que o habitual, Lage não gostou de ser questionado sobre as opções na partida anterior, uma vez que “jogam sempre os melhores”, e transmitiu um sinal de confiança ao afirmar que em Leipzig os seus jogadores terão que “olhar em frente, sem medo de nada”.

“Não podemos olhar para trás, nem para o que ganhamos nem para o que perdemos. Nós temos de olhar para aquilo que controlamos. Jogar na Luz, jogar em qualquer estádio por esse mundo fora sem medo. É com essa mentalidade que vamos para jogo, foi com essa mentalidade que fizemos a reconquista”, acrescentou o treinador.

Avançado do Benfica ainda é incógnita

Por confirmar ficou o nome do avançado que ocupará o lugar no ataque benfiquista. Minutos antes de Lage falar com os jornalistas, Julian Nagelsmann, o mais jovem treinador da Liga dos Campeões, disse que o Benfica “não pode ficar lá atrás” e terá “que atacar”. Por isso, o técnico que completou 32 anos em Julho disse esperar “um adversário a atacar com toda a força desde o início”, com Carlos Vinícius a liderar as investidas à baliza que será defendida pelo internacional húngaro Péter Gulácsi. Lage, contudo, não confirmou a titularidade do brasileiro, mas com Seferovic e Rafa indisponíveis por lesão, é provável que o treinador do Benfica aposte de início na dupla formada por Carlos Vinícius e Chiquinho.

Se para Lage as principais baixas estão no ataque, Nagelsmann tem algumas dores de cabeça na defesa onde pode ter que actuar sem um trio de franceses: Ibrahima Konaté é baixa confirmada para o duelo com o Benfica, enquanto Upamecano e Mukiele estão em dúvida.

As possíveis limitações do RB Leipzig no sector defensivo serão um dos aspectos que o Benfica terá que explorar, mas no ataque o rival dos “encarnados” continuará a ser uma equipa temível.

Com cinco vitórias nos cinco jogos disputados no último mês, com um impressionante saldo de 24 golos marcados e quatro sofridos, o RB Leipzig deverá manter contra o Benfica o habitual esquema de 4x4x2, com o austríaco Marcel Sabitzer e o francês Christopher Nkunku nas alas, ficando o centro do ataque presumivelmente entregue a Timo Werner – 16 golos em 18 jogos esta época – e Yussuf Poulsen.