Setecentos jogos depois e Messi continua na mesma

Para o resto do mundo, foi um jogo especial que marcou um número redondo. Para Lionel Messi foi só mais um dia normal no trabalho. No dia em que cumpriu o jogo 700 com a camisola do Barcelona, o argentino marcou um golo e fez duas assistências no triunfo catalão por 3-1 em Camp Nou sobre o Borussia Dortmund e que garantiu a qualificação “blaugrana” para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Com este triunfo, o “Barça” já tem fechado o primeiro lugar do Grupo F, com 11 pontos, enquanto Borussia e Inter de Milão (que triunfou em Praga frente ao Slavia por 1-3) vão entrar para a última jornada a lutar pela vaga que resta no agrupamento.

Na Catalunha, a noite foi, mais uma vez, de Messi, que acrescentou mais uma página à sua brilhante história. Com o que fez no seu jogo 700 pelo “Barça” (apenas Xavi, com 743, tem mais), Messi chegou aos 613 golos e às 239 assistências. Foi ele, mais uma vez, a levar a equipa de Valverde às costas. Aos 29’, foi dele o passe para o 1-0 de Luis Suárez, e, aos 33’, foi o 10 argentino a marcar. Depois, ainda fez o passe para o 3-0 de Griezmann, aos 67’, antes de Jadon Sancho reduzir para os alemães aos 77’.

O Barcelona e o RB Leipzig (que empatou em casa com o Benfica), acabaram por ser os únicos apurados do dia para os “oitavos”. No Grupo E, continuam a ser três candidatos para dois lugares, depois do empate (1-1) em Anfield entre Liverpool e Nápoles e da goleada do Salzburgo (1-4) na Bélgica sobre o Genk. A noite até podia ter sido bem pior para o campeão europeu, que se viu em desvantagem a partir dos 21’. Mertens colocou o Nápoles em vantagem após passe de Di Lorenzo, com o Liverpool a responder apenas aos 61’, por Lovren, após passe de James Milner. O empate mantém os “reds” (dez pontos) na frente e os napolitanos (nove) em segundo, mas permitiu a aproximação do Salzburgo, que passou a ter sete após a goleada na Bélgica e depende de si próprio para se qualificar – os austríacos recebem o Liverpool na última jornada, enquanto os napolitanos recebem o Genk, já sem aspirações sequer de ir à Liga Europa.

No Grupo H, também há três equipas para dois lugares. Para já, a vantagem é do Ajax, que foi a França triunfar sobre o Lille por 0-2, com golos de Ziyech (2’) e Promes (59’). Os holandeses chegaram aos dez pontos, mais dois que Valência e Chelsea, que empataram (2-2) no Mestalla. Num jogo de emoções fortes, colocou o Valência em vantagem aos 40’, mas Kovacic nivelou o marcador no minuto seguinte. Na segunda parte, mais um golo para cada lado. Pulisic colocou os britânicos na frente aos 50’, mas Wass, perto do fim, repôs o empate aos 82’ num cruzamento que foi directo para a baliza de Kepa - o guardião espanhol acabou por ter algumas culpas neste lance, ele que tinha sido o herói aos 65’, ao defender um penálti de Parejo. A última jornada deste agrupamento terá um Ajax-Valência, em Amesterdão, e um Chelsea-Lille, em Stamford Bridge.

No Grupo G, onde o Benfica já não tem quaisquer hipóteses de chegar aos “oitavos”, há um lugar para duas equipas. Para já, é o Zenit de São Petersburgo quem está em melhor posição, depois de um triunfo em casa por 2-0 sobre o Olympique de Lyon. Dzyuba, aos 42’, e Ozdoev, aos 84’, marcaram os golos que garantiram a segunda vitória do Zenit nesta fase de grupos. Com este triunfo, a formação russa subiu ao segundo lugar do agrupamento, agora com sete pontos, tal como o Lyon, mas com vantagem no confronto directo com a equipa francesa - um empate e uma vitória.