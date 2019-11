Sérgio Conceição: “Aposta em jovens? Estes merecem mais”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, destacou que a recente aposta em vários jovens jogadores, por comparação com as temporadas anteriores, se deve à diferença de qualidade dos atletas. “Eu olho para o que é a competência dos jogadores. O importante é a qualidade. [A aposta] tem a ver com essa qualidade e com a atitude competitiva forte. Não aposto em jovens para ficar bem na fotografia, mas porque eles merecem jogar, mais do que no ano passado e há dois anos”, explicou, nesta quinta-feira, na antevisão do jogo frente ao Young Boys, para a Liga Europa.

Sobre a importância da partida, decisiva nas contas do FC Porto, o técnico portista foi claro: “Queremos ganhar para ficarmos a depender só de nós no último jogo, com o Feyenoord, em casa”.

Conceição destacou, ainda, que o grupo G “é bastante competitivo e equilibrado” e analisou o adversário: “O Young Boys é uma equipa forte fisicamente, com gente rápida na frente e com jogadores individualmente capazes”.

Por fim, o técnico explicou as diferenças entre Mbemba e o regressado Pepe (esteve lesionado). “O Pepe é um jogador experiente, habituado a este tipo de jogos, muito forte na marcação e é um líder natural. O Mbemba é mais jovem, mas tem alguma experiência. Tem a qualidade técnica para fazer as posições todas da defesa e ainda poder jogar no meio-campo”.