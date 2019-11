Benfica empata com o RB Leipzig e despede-se da Champions

O Benfica empatou, nesta quarta-feira, com o RB Leipzig por 2-2, na Alemanha, perdendo qualquer esperança de continuar vivo na Liga dos Campeões.

Os “encarnados”, que continuam a ser os últimos classificados do Grupo G, marcaram o primeiro golo do encontro ainda no primeiro tempo, por intermédio de Pizzi (20'), depois de uma boa triangulação entre Vinícius e Taarabt.

Apesar de ter menos tempo de posse de bola do que o seu adversário - que se pode queixar de um penálti não assinalado a seu favor -, foi ainda o Benfica a estar mais perto do golo antes do intervalo, quando Pizzi acertou na barra da baliza alemã, depois de ter visto a bola desviar na cabeça de um defesa do RB Leipzig.

No segundo tempo, depois de um período de maior pressão por parte da formação germânica, um falhanço de Klostermann permitiu a Vinícius (59') escapar e, frente ao guarda-redes do RB Leipzig, aumentar a vantagem benfiquista para 2-0.

Raúl de Tomás, com uma tentativa de “chapéu” ao guarda-redes do RB Leipzig, quase deu o 3-0 ao Benfica, mas como tantas vezes acontece, quem não marca, sofre.

A dois minutos dos 90’, um penálti cometido por Rúben Dias sobre Patrick Schick foi convertido por Forsberg que, já em período de compensação, marcou o segundo golo para o RB Leipzig, empatando o marcador.