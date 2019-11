Maria Rueff sofreu enfarte agudo do miocárdio. Actriz encontra-se estável

A actriz Maria Rueff foi internada esta terça-feira na unidade de cuidados intensivos de cardiologia do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

A informação foi confirmada esta quarta-feira, em comunicado, pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central, que revela que a actriz “foi submetida de imediato a angioplastia coronária com sucesso”.

A nota avança ainda que Maria Rueff se encontra “estável” e com “prognóstico favorável”, “prevendo-se um curto período de internamento”.

A actriz e humorista portuguesa de 47 anos nasceu na cidade da Beira, em Moçambique. Com uma carreira essencialmente ligada à televisão e à rádio, e associada a nomes como Herman José e Bruno Nogueira, Rueff rumou depois aos palcos do teatro e, actualmente, participa no programa da RTP Cá Por Casa.