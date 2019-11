Jorge Drexler dá som ao silêncio porque a informação é torrencial

À semelhança de um recém-nascido, “a canção tal como chegou a este mundo”, diz Jorge Drexler, veio nua. E é assim que o cantor e compositor uruguaio imaginou um espectáculo novo, cruzando esse conceito com o da concentração e o do silêncio. É assim que Portugal o verá agora em palco, sozinho com as suas guitarras, em Silente, espectáculo que estreou em Fevereiro, em Barcelona, e com o qual já correu vários palcos da América do Sul, em mais de 30 espectáculos de lotações esgotadas. Agora estará em Lisboa, no São Luiz (dias 28 e 29) e no Porto, na Casa da Música (dia 1).

Com 13 discos editados e um Óscar recebido em 2005 pela canção Al otro lado del rio (escrita para o filme Diários de Che Guevara, de Walter Salles), Drexler tinha acabado de fazer uma digressão baseada no seu mais recente disco, Salvavidas de Hielo (2017) e sentiu necessidade de mudar, como ele explica ao PÚBLICO, por telefone: “O conceito de contrapeso é muito persistente na intenção do que faço, nos discos e espectáculos. Por isso, tenho vindo a alternar espectáculos de grande formato com outros a solo.” E isso sucedeu agora, de novo: “Depois de 100 concertos com a banda, e como estou muito acostumado a fazer quase exclusivamente o que quero, quis mudar. Não gosto muito nem da nostalgia nem da monotonia, por isso quando o espectáculo vai perdendo o efeito de surpresa é preciso começar a pensar noutra coisa. E foi isso que fiz. Mas dá muito trabalho, porque é preciso parar, pensar numa concepção nova do espectáculo, ensaiar, trabalhar com um roteiro novo, um cenário novo, uma equipa nova.”

Foto Jorge Drexler em concerto DR

Os insistentes convites que recebeu para regressar ao Chile, à Argentina, ao México, para ali actuar de novo, acelerou a decisão de mudança. “Porque eu não queria voltar com o mesmo show, tenho um respeito muito grande pelo público e eu, como público, não gosto de repetições. Há grandes artistas, que eu admiro, mas quando volto a vê-los, passados uns anos, fazer exactamente o mesmo espectáculo, digo para mim: que pena! Então isso levou-me a conceber e fazer um espectáculo completamente diferente.”

Jogo de minimalismos

Há ainda outra razão: “Algumas das personagens que aparecem nas canções crescem espontaneamente, como acontece numa série, e têm os seus próprios derivados. E isso aconteceu aqui com o disco Salvavidas de Hielo, em particular com a canção Silencio. E eu preciso do silêncio nesta época, também. E Silente é um espectáculo onde o silêncio se torna matéria-prima dentro do próprio concerto, evidenciando-se através do som. E não há maneira de o fazer, em palco, senão criar um som e pará-lo, por contraste.”

Porquê o silêncio? “Porque a torrente de informação é incessante, em todos os âmbitos: visuais, sociais, mediáticos, sonoros. Há uma contaminação permanente de informação. Eu gosto desta época em que vivo, não sou nostálgico, mas mesmo gostando, o silêncio adquire mais valor ainda, porque é raro nesta época de abundância, do ‘tudo agora’.”

O espectáculo tem guitarras e voz, programações electrónicas subtis e o resto fica com a mesa de som. “As luzes são todas brancas e estáticas, antigas”, diz Drexler. “Não há luzes móveis automatizadas nem de cores. É muito, muito antigo, o jogo de sombras e de luzes brancas. Há muitos lugares onde eu trabalho no palco, para onde me movo, mas os elementos são mínimos. E eu queria esse minimalismo que leva até ao silêncio.”

Jorge Drexler está consciente de que “o som do silêncio é uma coisa paradoxal, porque na verdade não existe o silêncio absoluto. É mais a procura do silêncio do que o silêncio em si mesmo.” E esse é, aqui, o desafio: “O silêncio é a matéria-prima, a concentração é o acto do espectáculo. Não podemos concentrar-nos sem silêncio, e essa é uma premissa do meu trabalho para compor. Às vezes não é o silêncio em redor, pode haver barulho, é um silêncio interior. E esse é outro dos pontos importantes deste espectáculo.”

Foto O músico alerta sempre o público: é preciso concentração, numa época em que a concentração é um bem escasso daniel rocha

Contrariar a distracção

Esse conceito tornou-se ainda mais claro depois da leitura do livro The Shallows, de Nicholas Carr (editado em 2011). “Gostei muito desse livro, sobre as mudanças neurolinguísticas e neuro-sensoriais na época das multitarefas e da Internet. Desde o começo da humanidade, a descoberta da leitura em silêncio, interior, que chegou muito depois da escrita, levou ao maior grau de concentração na existência do Homo sapiens. Porque o ser humano torna-se demiurgo, cria imagens a partir de tinta e papel. E a concentração é uma coisa quase impossível neste mundo de hoje. Começamos a ler uma coisa e passamos logo a outra, há um ambiente de distracção permanente.”

Com Silente, Drexler procura contrariar essa distracção, quer dele quer do público. “Há um momento, no espectáculo, em que posso beber água. Um momento só, porque o espectáculo tem um grau de concentração e de roteiro que faz dele mais uma peça de teatro do que um show. Todos os movimentos estão muito pré-definidos. E faço sempre esta advertência ao público: é preciso concentração, numa época em que a concentração é um bem escasso. A luz também não convida a tirar fotografias com o telemóvel, porque ficarão pouco interessantes. Então, as pessoas vão concentrar-se na música.”