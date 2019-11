As drogas, a liberdade, os anos 80: Conta-me Como Foi regressa aos ecrãs a 7 de Dezembro

É um dos trunfos da ficção da RTP e um dos regressos mais aguardados pelos telespectadores: a série Conta-me Como Foi está de volta aos ecrãs da estação pública e o primeiro episódio será exibido a 7 de Dezembro, a seguir ao Telejornal. “Dentro de três minutos iniciaremos um período de emissão a cores”, ler-se-á, antes de recomeçar a história que esteve oito anos adormecida. A confirmação foi dada esta quarta-feira na apresentação oficial da série, em Lisboa. Os episódios serão exibidos ao sábado, às 21h.

Durante as cinco primeiras temporadas, Conta-me Como Foi reflectiu a vida e quotidiano de uma família de classe média nos tempos de ditadura e do colonialismo, entre apontamentos históricos como a chegada do homem à Lua ou os movimentos de emancipação das mulheres. Agora fala-se da entrada de Portugal na CEE, de toxicodependência (e sobretudo do flagelo da heroína), do contexto político já em democracia (incluindo as renhidas eleições entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares) e da música (em especial a explosão do rock). À boa maneira dos outros tempos, os 20 Anos de José Cid continuam a ser a canção que introduz a série.

A série estreou-se em 2007, o último episódio foi exibido em 2011 e a família Lopes regressa agora depois de um intervalo de quase uma década. Grande parte do elenco regressa também: Miguel Guilherme continua no papel do pai de família, António Lopes; Rita Blanco continua a ser a mãe Margarida Lopes; Catarina Avelar é a avó Hermínia; Luís Ganito ainda é Carlitos – mas agora mais crescido. Continua a haver crianças: os netos de António e Margarida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas há novas personagens: Inês Castel-Branco é a chefe de redacção Clara; Vítor Silva e Costa é o lusodescendente Afonso; João Reis é o corretor de bolsa Inácio e Mafalda Vilhena é Amparo, a funcionário de um restaurante de francesinhas.

Em Fevereiro, o director de programas da RTP, José Fragoso, confirmava ao PÚBLICO o regresso da série e falava apenas no salto temporal de 1974 para a década seguinte, adiando que a família mudaria de casa para um bairro em Benfica. Todos os 104 episódios das temporadas anteriores podem ser vistos no RTP Play. Os novos episódios passarão em horário nobre na RTP1 e também ficarão disponíveis naquela plataforma de streaming.

A série portuguesa foi adaptada do formato espanhol Cuéntame Cómo Pasó, que começou também por retratar o período da ditadura franquista e soma já mais de 360 episódios, sendo ainda exibida na TVE depois da estreia em 2001. Os guiões foram adaptados aos diferentes contextos históricos dos países ibéricos.