Quem é Kim Jong-un?

Quando Kim Jong-un começou a aparecer como o mais que provável sucessor do seu pai e “Querido Líder” da Coreia do Norte, Kim Jong-il, em 2011, havia dúvidas até em relação ao ano do seu nascimento e à forma como o seu nome se escrevia ou devia ser pronunciado. Mais determinante: a generalidade dos observadores da Coreia do Norte manifestava profundo cepticismo quanto à capacidade deste jovem inexperiente em dar continuidade à “dinastia” Kim.

