Quanto gastam os europeus em droga? Pelo menos 30 mil milhões de euros, por ano

Os europeus gastam cerca de 30 mil milhões de euros por ano em drogas ilícitas, segundo o Relatório Sobre os Mercados de Droga na União Europeia, divulgado esta terça-feira pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) e pela Europol.

A maior fatia da despesa em drogas é gasta em cannabis (39%), que continua a ser a droga mais consumida, seguida de perto pela cocaína (31%), cuja produção atingiu níveis recorde. A heroína é a seguinte na lista de drogas mais consumidas (25%), seguida das anfetaminas e MDMA (5%).

Quanto à cannabis, que constitui o maior mercado de droga na Europa, o seu valor está estimado em 11,6 mil milhões de euros. Calcula-se que cerca de 25 milhões de europeus, com idades entre os 15 e os 64 anos, tenham consumido aquela substância no último ano. Embora a erva e a resina de cannabis continuem a dominar, o relatório sustenta que “os extractos de elevada potência, os medicamentos à base de cannabis e os produtos orientados para a saúde, bem como um número crescente de medicamentos à base de canabidiol (CBD) ou baixo teor de tetrahidrocanabinol (THC), estão a ser vendidos sob várias formas”, o que torna urgente “a monitorização cuidadosa da sua potência e dos potenciais efeitos na saúde”.

A cocaína, por seu turno, tem um valor de venda a retalho estimado em 9,1 mil milhões de euros, tendo sido consumida por cerca de quatro milhões de europeus (15-64 anos), no último ano, sobretudo no Sul da Europa e na Europa Ocidental.

Embora menos consumida, a heroína e outros opiáceos continua a representar a maior parte dos danos, incluindo mortes, associados ao consumo de substâncias ilícitas. Com cerca de 1,3 milhões de consumidores problemáticos de opiáceos, o valor estimado deste mercado é de 7,4 mil milhões. E aqui os opiáceos sintéticos (derivados de fentanilo) “representam um risco crescente para a saúde”, numa altura em que “são cada vez mais comercializados online e expedidos por via postal, frequentemente em pequenas embalagens contendo um grande número de doses para o utilizador”.

Preços constantes ou em queda

Além de a disponibilidade global de drogas continuar a ser “muito elevada” na Europa, o relatório nota que os consumidores estão a ter acesso “a uma grande variedade de produtos de elevada pureza e potência, a preços constantes ou em queda”. Uma das preocupações do comissário europeu responsável pela Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopulos, é que “os grupos de criminalidade organizada aproveitam rapidamente as novas oportunidades de lucro financeiro e exploram cada vez mais as inovações tecnológicas e logísticas para expandir as suas actividades através das fronteiras internacionais”. Neste negócio ilícito, as drogas tornam-se “mais acessíveis aos consumidores, muitas vezes através das redes sociais e da Internet”, acrescentou aquele responsável, citado pelo OEDT.

Aliás, e segundo o relatório, a utilização de serviços postais e de encomendas para o transporte de droga está a “expandir-se rapidamente, seguindo a tendência crescente das compras online na Europa e a circulação de grandes volumes de mercadorias”. De resto, “os mercados da Internet regular e das redes obscuras (darknet), assim como as redes sociais, os serviços de mensagens e os aplicativos móveis oferecem novas possibilidades para a venda de drogas online”, num negócio em que as armas de fogo ilegais, os smartphones codificados e os documentos fraudulentos “estão entre as principais ferramentas criminosas” utilizadas pelos traficantes.

Noutra escala, os autores do relatório mostram-se preocupados com a utilização abusiva da aviação (aeronaves privadas, drones) no tráfico de substâncias ilegais. E isto acontece numa altura em que a Europa tem vindo a afirmar-se como região produtora de droga. “A violência e a corrupção, há muito vista nos países tradicionalmente produtores de droga, são agora cada vez mais evidentes na União Europeia”, alerta o documento, apontando os impactos negativos na violência de grupos e nos homicídios relacionados com a droga, a par da pressão sobre as instituições públicas e sobre os governos.

“É urgente actuar sobre as consequências de grande alcance do mercado da droga para a saúde e para a segurança”, defende o director do OEDT, Alexis Goosdeel, citado num comunicado em que sustenta que “o aumento da violência e da corrupção relacionadas com a droga na União Europeia constitui uma preocupação crescente”.