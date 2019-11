Do anti-racismo à presença das artes na escola, dois exemplos de diferença

“Uma forma de ofender, magoar, humilhar, rebaixar, exercer poder, prejudicar outras pessoas pela cor da pele.” Foram estas as respostas à pergunta “O que é o racismo?” a que chegaram 22 crianças do 4.º ano de escolaridade da Escola Básica do Castelo, no centro de Lisboa. A descodificação foi feita no final de seis sessões de um projecto que ali foi desenvolvido em 2018/2019 sob o tema Com a mala na mão contra a discriminação.

Continuar a ler