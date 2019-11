PAN propõe que Transparência possa discutir questões sigilosas à porta fechada

A discussão sobre o regulamento da nova Comissão da Transparência promete alongar-se: depois de ter defendido que todas as questões fossem debatidas em reuniões públicas e que não existissem encontros da comissão à porta fechada, o PAN propõe agora um regime intermédio que permite que as questões sigilosas sejam discutidas de forma “reservada”, mas a decisão para fechar a porta seja feita com ela aberta.

