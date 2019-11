25 de Novembro

Se alguém quiser comparar o 25 de Novembro ao 25 de Abril, não conte comigo. Muito menos para diluir o segundo no primeiro. Por razões óbvias, a maior das quais é ter sido o 25 de Abril que terminou com uma ditadura de quase 50 anos enquanto o 25 de Novembro foi uma vitória dum sector que impediu que uma nova ditadura, de sinal contrário, viesse substituir aquilo que Abril interrompeu, mas agora já em democracia. Dito isto, sinto-me à vontade para estranhar que o PÚBLICO de ontem - 25 de Novembro - não traga uma única palavra sobre sobre esta data e o seu significado. Uma sequer, excepto... no cabeçalho do jornal! Um notícia, uma nota, um artigo de opinião... nada! Politicamente correcto, anomia ou somente... desatenção?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Ainda o Alqueva

O assunto do Alqueva não se restringiu a uma oposição entre produtivistas e ambietalistas. Eu fiz parte de um naipe de pessoas que defendia “um” Alqueva e não este Alqueva. Claro que era necessário construir uma barragem mais ou menos naquela localização, e foi importante ter-se construído aquela albufeira; mas o que pessoas como o eng.º Lopes Leitão, o prof. Gonçalo Ribeiro Telles, prof. Cruz de Carvalho e muitos outros dignos de respeitabilidade e senhores de autoridade técnica e conhecimento defendiam era uma rede de pequenas e médias barragens que alargasse os lençóis de água por uma grande área do Alentejo e que a maior barragem, a construir em Alqueva, não ultrapassasse, salvo o erro, a cota dos 124m. Desta forma, o regolfo ficaria todo em território português e não como agora em que uma grande área desse regolfo fica em Espanha - oferecendo de borla a água aos vizinhos. Quanto ao aproveitamento actual e futuro da albufeira espera-se que vença o bom senso e se acabe com o aumento indiscriminado do regadio - Alqueva não vai dar para tudo, quer acreditem quer não.

Fernando Santos Pessoa, Faro

O Diário de Vasco Pulido Valente

Vasco Pulido Valente consegue dizer em duas linhas aquilo que outros necessitam de uma página inteira, é genial. No sábado adorei o que ele escreveu sobre Catarina Martins, gostei muito daquilo que disse sobre o Presidente Marcelo, gostei das observações que fez sobre José Mário Branco, e, nos outros dias da semana desta crónica tudo são verdades ditas em meia dúzia de palavras mas que muitos teimam em não querer ver como aquela dos médicos especialistas, dita em poucas palavras mas que reproduz a nua e crua realidade de quem quer - como a maioria de nós - estar na Europa.

Ao sábado valia a pena comprar o PÚBLICO nem que fosse só para ler o Pulido Valente e eu acho que devo dizer isto para ele, e o PÚBLICO, saberem. Espero sinceramente que o mantenham por muitos e bons anos!

Carlos Duarte, Lisboa