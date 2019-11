Choque entre helicópteros faz 13 mortos no Mali

Treze militares franceses morreram numa colisão acidental entre dois helicópteros no Mali, durante uma operação de combate aos jihadistas. A notícia foi dada pela gabinete da Presidência francesa nesta terça-feira, que refere que se trata da maior perda de tropas francesas em combate na região desde que a intervenção militar começou em 2013.

Os militares faziam parte da Operação Barkhane, que agrupa 4500 militares franceses de combate ao terrorismo islâmico na região do Sahel (a sul do deserto Sara). Estes militares estão não só no Mali, mas também na Mauritânia, Níger, Burkina Faso e Chade.

O Presidente francês Emmanuel Macron louvou “com o maior dos respeitos a memória destes militares que caíram em serviço e que morreram pela França no duro combate contra o terrorismo”. No Twitter, Macron mostrou condolências à família e camaradas e disse que “estes soldados tinham um único objectivo: proteger-nos”.

Inicialmente não foi avançada a causa das mortes, mas a ministra das Forças Armadas francesa, Florence Parly,​ acabaria por revelar que o acidente de segunda-feira aconteceu enquanto os helicópteros estavam em voo.