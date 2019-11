Sismo de magnitude 6,4 faz sete mortos e 300 feridos na Albânia

Pelo menos sete pessoas morreram na Albânia depois de o país ter sido atingido na madrugada desta terça-feira por um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter, noticia a Reuters. O abalo foi sentido às 4h (3h em Portugal) e fez com que vários edifícios colapsassem, deixando pessoas soterradas, havendo já registo de centenas de feridos.

O epicentro do sismo está localizado a 30 quilómetros da capital Tirana, a dez quilómetros de profundidade (considerado superficial), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A Albânia regista actividade sísmica com regularidade e este é o segundo sismo forte a atingir a região em menos de dois meses.

O Presidente da Albânia, Ilir Meta, disse que a situação era dramática, sobretudo na região de Thumane. “Estão a ser feitos todos os esforços para tirar as pessoas dos escombros”, afirmou, pedindo ajuda internacional. A ministra da Saúde albanesa, Ogerta Manastirliu, disse que havia pelo menos 300 pessoas feridas a receberem tratamento médico em Durres, Tirana e Thumane, havendo mais a chegar aos hospitais.

Foto Thumane, Albânia FLORION GOGA/REUTERS

Além dos feridos, há sete mortes confirmadas. O ministério da Defesa albanês refere que três corpos foram retirados dos destroços de dois edifícios colapsados na cidade de Durres (a 40 quilómetros da capital) e duas mulheres foram encontradas mortas nos escombros dos edifícios caídos na cidade nortenha de Thumane (a 30 quilómetros de Tirana); há ainda registo da morte de um homem em Lezhe. Um outro homem morreu em Kurbin depois de ter entrado em pânico e ter saltado de um edifício, explicou o ministério da Defesa.

No local, os meios de socorro disseram que outra das vítimas mortais era uma mulher idosa que conseguiu salvar o neto ao protegê-lo com o seu próprio corpo. “Os bombeiros e o Exército estão a ajudar os moradores que ficaram presos nos destroços”, adiantou o ministério da Defesa.

Dois porta-vozes do Governo disseram à Reuters que os maiores danos em edifícios foram registados em Durres. Na capital do país, a Reuters viu moradores a fugirem dos seus apartamentos, alguns deles com bebés nos braços. Há falhas eléctricas em alguns bairros de Tirana.

Antes do abalo mais forte, houve uma série de sismos com menos magnitude e, nas últimas horas, também tem havido réplicas. Segundo a BBC, o sismo foi sentido também em Itália e na cidade sérvia de Novi Sad, a mais de 600 quilómetros de distância do epicentro.

A 21 de Setembro, um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter abalou o país, que é um dos mais pobres da Europa, causando estragos em cerca de 500 casas. Na altura, o ministério da Defesa tinha dito que era o sismo mais forte a afectar a Albânia nos últimos 30 anos.