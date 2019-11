Juíza federal contradiz Casa Branca e ordena a ex-conselheiro de Trump que testemunhe no impeachment

A estratégia de defesa de Donald Trump no processo de impeachment sofreu esta segunda-feira um duro golpe. Uma juíza federal ordenou ao antigo conselheiro presidencial Donald McGahn que testemunhe nas audiências do processo de destituição do chefe de Estado e avisou que os “presidentes não são reis” nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tinha argumentado que McGahn detinha “imunidade absoluta”.

A juíza federal Ketanji Brown Jackson, do tribunal distrital de Washington, deliberou que “ninguém está acima da lei” e que os conselheiros presidenciais não podem ignorar as convocatórias dos congressistas para prestarem testemunho. “Por mais ocupado e essencial que um conselheiro presidencial possa ser, e independentemente da sua proximidade a projectos domésticos sensíveis e de segurança nacional, o Presidente não tem o poder de o dispensar de participar em acções que a lei exige”, escreveu a juíza na deliberação de 118 páginas divulgada esta segunda-feira.

A Casa Branca tem optado por uma estratégia de confronto com a Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, no processo de impeachment, tentando impedir que antigos e actuais próximos de Trump testemunhem nas audiências do processo de destituição, pondo em causa a separação de poderes, diz a juíza. Cabe ao poder judicial interpretar a lei e ao Congresso conduzir as investigações a possíveis abusos de poder pelo ramo executivo, com este a não poder dispensar testemunhas com base na sua leitura da lei.

“É um princípio fundamental desta nação que os poderes de um monarca sejam divididos entre os ramos do Governo para evitar a tirania. Em poucas palavras, o principal argumento dos últimos 250 anos de História americana é o de que os presidentes não são reis”, lê-se no documento.

O Departamento de Justiça tinha argumentado que McGahn, conselheiro de Trump até Outubro de 2018, detinha “imunidade de testemunho absolutamente irrevogável”. A Casa Branca argumentou que o antigo conselheiro cooperou com a investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a possível obstrução à Justiça pelo Presidente nas investigações à interferência russa e que não podia ser forçado a responder a perguntas ou a entregar documentos, diz o Washington Post.

Se McGahn recusar testemunhar, terá de ser o próprio a invocar privilégio executivo e a negar responder pergunta a pergunta na audiência com os investigadores da Câmara dos Representantes, deliberou a juíza.

Os democratas avançaram com o processo de impeachment contra Trump depois de um elemento dos serviços secretos ter denunciado um telefonema entre o chefe de Estado e o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii. Nele, Trump pressionou o Zelenskii a ordenar uma investigação judicial a Joe Biden, um dos principais candidatos democratas às presidenciais de 2020, em troca do desbloqueio de mais de 300 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia.

O advogado do antigo conselheiro presidencial, William A. Burck, já garantiu que o seu cliente vai respeitar a decisão do tribunal, excepto se estiver em sede de recurso. Burck disse ainda que McGahn acredita não ter testemunhado ilegalidades e que Trump o instruiu a cooperar com Mueller e a não testemunhar em audiências do impeachment sem acordo entre a Casa Branca e a Comissão dos Serviços Secretos.

Tudo indica que a batalha legal se vai arrastar. O Departamento de Justiça reagiu dizendo pretender avançar com um recurso à decisão judicial. E a Casa Branca emitiu um comunicado em que afirma que a decisão “contradiz os precedentes legais de longa data estabelecidos pelas administrações de ambos os partidos políticos”.

“Vitória muito significativa”

As reacções dos democratas não se fizeram esperar. O presidente da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, classificou a deliberação judicial como “vitória muito significativa”. “Com a deliberação de hoje [segunda-feira], os tribunais deixaram perfeitamente claro que a imunidade absoluta não tem base legal para se proibir responsáveis seniores da Casa Branca de testemunharem perante o Congresso”, escreveu numa carta aos restantes congressistas do órgão que supervisiona, citada pelo Washington Post.

“A insistência do Presidente de que está acima da lei é um insulto à nossa Constituição e a todos os norte-americanos”, reagiu a Presidente da Câmara dos Representantes e democrata, Nancy Pelosi.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A decisão é um marco significativo no braço-de-ferro entre a Casa Branca e o Congresso por criar precedente para que outras testemunhas consideradas fundamentais pelos congressistas prestem declarações nas audiências do impeachment, pois a Casa Branca usou o mesmo argumento legal. Três delas são, por exemplo, o antigo conselheiro de segurança nacional John Bolton, o seu número dois, Charles Kupperman, e o actual chefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney.

No entanto, a decisão da juíza federal não deverá ter impacto imediato no processo de destituição por se esperar recurso da Casa Branca. E a deliberação pode levar meses, disseram fontes democratas ao Washington Post.

Os depoimentos do embaixador norte-americano na União Europeia (UE), Gordon Sondland, e da antiga embaixadora norte-americana na Ucrânia, Marie Yovanovitch, foram dos mais comprometedores para Trump. O primeiro disse que “toda a gente” no topo da Casa Branca e do Departamento de Estado sabia que estava a ser negociada uma troca de favores com a Ucrânia em nome do Presidente Trump, entre Maio e Setembro, e a segunda que se sentiu ameaçada por Trump.