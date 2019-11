Podcast Memórias de Lisboa: Crescer na Mouraria

Que memórias ainda encontramos da Lisboa de há 40, 50, 60 anos? Como era a vida da altura? Como eram os bairros, os transportes, as feiras, as festas? Palmilhámos a cidade numa viagem sonora através das memórias de utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. De Campo de Ourique à Mouraria, dando um salto ao Bairro Alto ou à antiga Feira Popular, o que nos recordam as vozes de quem viveu a cidade antes dos turistas, do metro, das apps ou da própria Liberdade?

No primeiro episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Filomena, Isaura e Violeta, do Centro Social e Polivalente de São Cristóvão e São Lourenço, que nos contam as suas histórias da infância na Mouraria, das marchas populares ao “cinema Piolho”.

Acompanhe os episódios da série em através do nosso mapa interactivo.

Uma série com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.